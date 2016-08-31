自願減碳金門衝第1 排碳大戶台塑申請案掛零
環保署推行溫室氣體減量制度，統計至今共40件註冊案，已有10件通過專案註冊，預計減量額度為392萬噸CO2e，其中台電占比就達到6成，預計減少242萬噸CO2e，反觀同為排碳大戶的台塑，則未提出申請，
環保署去年公布施行《溫室氣體減量及管理法》，並訂定「溫室氣體抵換專案管理辦法」，分兩階段進行，第一階段先提出計畫書送交審查註冊，第二階段則是業者開始執行後，再依照實際狀況申請減量額度。
目前通過計畫書註冊的10件案件中，台電就佔了5件，包括「7.03MW級光電廠計畫」、「萬松、碧海水力發電溫室氣體抵換專案計畫」、「興達發電廠一號機鍋爐及汽機、控制系統與效能提升專案」、「協四機送風機馬達變頻轉速控制改善計畫」、「台中發電廠四號機汽機效能提升」等。
其他通過的案件還包括奇美實業、台橡、新光合成纖維、中國人造纖維等公司，環署溫檢室盤查交易組長李維民說，其中金門縣政府以節能燈具及路燈汰換，做為溫室氣體減量方法，成為全台第一案完成額度申請核發作業，核發額度為60公噸CO2e。
另外，全台40件申請案中，也有7個案子主動撤案或被駁回，包括中鋼、大園汽電、台苯等案，另有23個案子仍在審查，而名列全台排碳第二大事業體的台塑，則未申請任何案件。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。