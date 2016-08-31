自願減碳金門衝第1 排碳大戶台塑申請案掛零

我要評比

環保署推行溫室氣體減量制度，統計至今共40件註冊案，已有10件通過專案註冊，預計減量額度為392萬噸CO2e，其中台電占比就達到6成，預計減少242萬噸CO2e，反觀同為排碳大戶的台塑，則未提出申請，

環保署去年公布施行《溫室氣體減量及管理法》，並訂定「溫室氣體抵換專案管理辦法」，分兩階段進行，第一階段先提出計畫書送交審查註冊，第二階段則是業者開始執行後，再依照實際狀況申請減量額度。

目前通過計畫書註冊的10件案件中，台電就佔了5件，包括「7.03MW級光電廠計畫」、「萬松、碧海水力發電溫室氣體抵換專案計畫」、「興達發電廠一號機鍋爐及汽機、控制系統與效能提升專案」、「協四機送風機馬達變頻轉速控制改善計畫」、「台中發電廠四號機汽機效能提升」等。

其他通過的案件還包括奇美實業、台橡、新光合成纖維、中國人造纖維等公司，環署溫檢室盤查交易組長李維民說，其中金門縣政府以節能燈具及路燈汰換，做為溫室氣體減量方法，成為全台第一案完成額度申請核發作業，核發額度為60公噸CO2e。

另外，全台40件申請案中，也有7個案子主動撤案或被駁回，包括中鋼、大園汽電、台苯等案，另有23個案子仍在審查，而名列全台排碳第二大事業體的台塑，則未申請任何案件。

(中時)