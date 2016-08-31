雲南首例H9N2 旅遊建議列警示

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中國大陸雲南省公布首例H9N2流感，衛生福利部疾病管制署今天宣布，提升中國大陸雲南省旅遊疫情建議到警示，提醒往返兩岸民眾注意個人衛生、飲食。

疾管署下午發布新聞稿表示，中國大陸雲南省衛生和計劃生育委員會公布該省首例H9N2流感病例，這名個案為蒙自市10個月大男嬰，經類流感監測檢出，已痊癒出院，所有密切接觸者無異常，當地政府研判屬散發個案，病毒傳播風險低，無人傳人情形。

基於當地可能具環境暴露風險，疾管署宣布自即日起提升該省旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），並已通知陸委會。

中國大陸自去（2015）年入秋以來累計8例H9N2個案，分別為湖南省3例、廣東省2例，四川省、安徽省及雲南省各1例。

疾管署表示，目前針對人類禽流感旅遊疫情建議，中國大陸浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省旅遊疫情建議列為警示（Alert），其他省市（不含港澳）列為注意（Watch）。

民眾前往中國大陸，疾管署提醒，應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。1050831

(中央社)