退休刑警小隊長 開互助會違法吸金2億

屏東檢調昨天查獲一家互助聯誼會以互助會方式違法吸金2億餘元，紀姓負責人竟是退休刑事小隊長，而且一家4口包括妻子和2個女兒都在互助會裡擔任各項職務行騙。

屏東檢調表示，紀男與白姓妻子曾是康乃馨互助聯誼會受害者，受害後竟模仿康乃馨互助會方式起會吸金，而且採以會養會方式，除了以16.5%到31.4%的年獲利率吸收會腳外，也以老鼠會方式吸納會腳，每招納1名會員就可獲新台幣1000元，組織裡還依吸納會員的數量設專員、主任、經理、處長、總監及董事等職務。

檢調表示，達到處長階級的要邀210會，總監階級的要邀2100個會，在這次掃蕩中，一共逮捕3個「處長」，初估這個組職至少養了600多個會。

檢調查扣30多本的帳簿和上千顆印章，懷疑紀男等人以人頭冒標會，而後逃之夭夭，待會腳找到聯誼會址，已人去樓空。檢調表示，不少人被騙積蓄，有人被騙上百萬元。

檢調依刑法沒收新制查扣紀家不法所得2000多萬元現金和存款，及用不法利益購買的17筆位於高雄市六龜區價值8000多萬元土地，另外，還有不法利益購買物鑽石項鍊及名牌包等。

紀男與白姓妻子及擔任會計助理的女兒，還有1名陳姓會計，今天被依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌收押。

受害民眾600多人，遍及南部地區，檢警呼籲，有飛耀的受害者請出面指認。1050831

(中央社)