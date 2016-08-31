新台灣人基金會：樂見法院主持公道
新台灣人文教基金會今天表示，基金會自成立以來財務公開透明，絕無涉入政治或選舉政治獻金，對於外界的不實汙衊，樂見法院主持公道。
名嘴周玉蔻日前指稱新台灣文教基金會坐擁新台幣10億元資產，是前總統馬英九的金庫，基金會提告。北院今天判處周玉蔻需登報道歉，全案可上訴。
新台灣人文教基金會下午發布聲明指出，基金會自成立以來財務公開透明，所有財務報表均委請會計師事務所簽證，並揭露於教育部網站，絕無涉入政治或選舉政治獻金。
基金會表示，對於外界的不實汙衊，樂見法院主持公道，基金會將秉持推廣在地文化理念，持續投注心力於公益教育相關議題活動，殷盼其核心精神能帶給社會正向影響力。1050831
(中央社)
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