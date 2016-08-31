國道未打方向燈 9/1起重罰最高6000元

我要評比

4項交通新制明天上路，其中，與民眾相關的包括行駛國道未打方向燈、下交流道不排隊，明天起都重罰新台幣3000元到6000元。

交通部修正道安規則，加重部分違規處罰；其中車輛行駛國道未打方向燈原本罰600元至1800元，明天起罰鍰提高為3000元到6000元。

針對部分車輛下交流後有插隊超車情形，原本並未有罰則，交通部決定明天起，對違規車輛開罰3000元到6000元。

另外，兩項交通新制與客運業者有關，也是陸客團火燒車事件後的檢討改進措施。

原本監理單位只要求10年以上大客車，定期檢驗時檢附4個月內保養紀錄，明天起，所有車輛定檢，都要檢附近4個月內的保養紀錄。

公路總局與國道公路警察局合作，明天起在國道25處地磅站設攔查點，攔查遊覽車及大客車，加強查核駕駛資格、車輛逃生與安全設備、胎紋是否符合規定等。1050831

(中央社)