不當黨產委員會編5500萬預算 26人人事費達2700萬
不當黨產處理委員會今日揭牌，預算書內容今天也送到了立委的手上，根據預算書的內容，委員會在106年度共編列了5552萬元，其中人事費就高達了2758萬元。
根據目前送到立委手中的預算書內容，不當黨產處理委員會106年度預算為5552萬元，其中人事費一共編列了2758萬元，內含政務官1人、主管職7人、約聘人員18人，總共26人。
這2758萬元中，26人全年待遇為1943萬，政務官薪資228萬、7名主管的職務加給130萬，18名約聘人員的薪水則為1584萬元，另外還有年終獎金275萬、休假補助費30萬、加班費及值班費184萬與勞健保207萬元。
除了人事費外，預算書中一般行政項目編列基本工作維持費1324萬。在黨產處理業務中，分為財產查核業務編列491萬元預算，調查追徵業務則編列934萬元經費，其中也包含了依照政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第13條規定，編列相關獎金300萬元。
(集團連線報導)
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