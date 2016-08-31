行動菩薩助學 培育工匠達人

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「發願成才」合作計畫主持人張麗莉（右）回贈工具袋，給裝潢人力培育專班學生，象徵技術傳承，並祝福「青出於藍而勝於藍」。（王文吉攝）

裝潢人力培育專班第2屆始業式，舉辦拜師儀式，專班學生奉茶給師傅，祈望前輩傾囊相授。（王文吉攝）

學員穿過外圓內方的「規矩門」，象徵「師父引進門，修行在個人」。（王文吉攝）

台灣行動菩薩助學協會推動「發願成才」合作計畫，與東勢高工合作，成立裝潢人力培育專班，31日上午舉辦第2屆始業式，邀聘多位業師進入學校，以「師徒制」傳授木工技術。教育局長彭富源祝福發願成才班學生，透過專業技能、技術證照、穩定就業、進修學位四層面，達成「畢業即就業」的學用合一目標。

昨專班學生奉茶給師傅，祈望傾囊相授，師傅則回贈工具袋，象徵技術傳承，並祝福「青出於藍而勝於藍」。台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示，除補貼學雜費，也提供每人每月3千元零用金，3年期滿通過協會及業師檢定，保證月薪5萬元，達到改善學生家庭經濟、傳承工藝、企業找得到人才的三贏。

計畫主持人、協會常務監事張麗莉指出，第一年木工班有8人通過學習考核，今年暑假開始進入工地實習，新學年則有16人報名，將在面談後挑選出10位同學，另在彰化二林工商則開辦泥作班，透過結合品格、美學課程，培養孩子成為技術、內涵兼具的「工匠達人」，轉變社會大眾對「做工」的刻板印象。

教育局長彭富源感謝台灣行動菩薩助學協會與東勢高工開啟產學合作的新典範，也期許台中各級學校，發展個別化的產學合作模式，提供優質的就學、就業環境，讓青年根留台中。

(中時)