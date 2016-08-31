新竹市SBIR計畫成果展 林智堅盼強化經濟動能

新竹市政府積極推動地方特色產業、鼓勵中小企業進行產業技術及產品的創新研究，持續透過「新竹市地方產業創新研發推動計畫(SBIR)」，提升新竹市產業創新研發能量。104年度獲補助業者經過一年的醞釀，今日於「新竹市SBIR成果發表會」中展現各自計畫成果，林智堅市長也到場觀賞各廠商的心血結晶，並表示，期望透過「SBIR」讓在地的中小企業不斷創新、升級，持續強化新竹市的經濟動能。

林智堅市長表示，對中小企業而言，創新研發是企業成長的關鍵驅動元素。為了提升中小企業的核心競爭力，新竹市政府近年與中央合作，開辦「SBIR」計畫，今年總計有61家廠商提出申請，其中33家在地中小企業獲得補助，這也顯示出新竹市的中小企業對創新研發與升級轉型，有非常顯著的需求。

林智堅市長強調，新竹市具有高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低的「三高一低」獨特城市DNA，因此也造就城市的生命力與競爭力，科學園區創造許多上下游產業連結、在地中小企業的努力更是功不可沒，市府透過「SBIR」計畫的推動，展現對在地中小企業的支持與扶植的決心，每年都會持續向經濟部爭取相關經費、搭配市府預算，持續推動。

林智堅市長也感謝產業發展處、新竹市工商策進會及中國生產力中心等單位對此計畫的協助，希望讓在地的中小企業都能夠透過「SBIR」計畫得到更多協助，透過產業創新與升級，未來有更好的發展。他說，一年一度的成果發表會為企業間創造平台、製造最好的交流機會，更期盼持續強化新竹市的經濟動能。

成果發表會於清華大學創新育成大樓正文展演廳舉行，產業發展處長翁義芳、中國生產力中心總監邱婕欣、國立清華大學創新育成中心主任黃錫瑜及議員劉聲正及多位里長皆到場聆聽發表、參觀企業攤位，對各企業的創新成果紛表肯定。

今年獲補助業者中，在地的米粉製造業者興僖食品企業有限公司透過計畫補助，成功轉型，開創新的體驗課程及場域，林智堅市長也現場體驗簡易的米粉製作過程；而達盛電子股份有限公司研發出「智能LED照明系統」，總經理蘇桓平表示，此次SBIR的研發成果已在新北市板橋火車站美食街有所運用，得到許多迴響。

熱雪國際滑雪有限公司則是研發出創新的「常溫雪」技術，執行長蕭倍昌表示，透過SBIR的協助，他們在新竹完成台灣第一座創新的滑雪道，並於為期3個月的體驗活動中，累計了1萬7000多個滑次。他也感謝新竹市政府及SBIR計劃，讓他們有邁向成功的機會，更期許創新的「常溫雪」技術，能成為新竹市新亮點。

產業發展處指出，104年度市府以3000萬元經費辦理「新竹市地方型SBIR計畫」，重點補助對象以「光電子」、「資通訊」、「金屬機械與民生化工」、「食品與生技醫療」及「創新服務」等五大領域產業為主，共補助33家企業進行創新研發，本次活動展現新竹市產業技術涵量升級與服務創新轉型之成果，讓各界了解市府運用資源輔助地方產業之成效。

(中時)