查賭不力!高市警局長陳家欽開鍘 2線3星警官下台
高市左營區、湖內區等地接連被破獲大型賭博電玩、職業性大賭場，市警局長陳家欽為展現整飭風紀決心，沒有考核6個月再評斷空間，火速懲處、調離當地警職，就連剛到任不到1個月的分局長也連坐究責；這2案共遷調16人、查究不力懲處11人。
市警局強調，從嚴從重追究相關主管查究不力責任，並期許各級幹部能以身作則，賡續對轄內非法業者嚴查到底，展現掃蕩非法之決心。
這賭博風波讓甫上任不到1個月的左營分局長朱宗泰、湖內分局長陳杏結也連帶遭申誡1次，另左營副分局長張忠義業管行政組、副分局長林崑員業管督察組，均遭申誡2次，湖內副分局長康順興業管偵查隊、督察組遭記過1次。
左營分局行政組長黃仁利記過1次並調整非主管職，調到市警局犯防科，督察組長蔡耀順申誡2次並調整服務地，調往六龜分局，轄區博愛四所長黃皇銘記過2次並調整非主管職，調任三民二分局。
湖內分局偵查隊長黃昭偉記過1次且調整非主管職，調回刑大，轄區湖內派出所長李振源記過2次並調整非主管職，調任前鎮分局，另湖內分局督察組長黃元民到任未滿1個月，申誡1次。
(中時)
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