魏明谷訪三井不動產、三菱地所 邀外商到彰化投資
彰化縣長魏明谷率團訪日招商，接連拜會在大阪的三井不動產集團及東京的三菱地所株式會社，31日也參訪東京都豐島區南池袋都市更新開發案例，期望彰化發展綠能產業，並引進新型態主題式商業項目，並歡迎外商來彰化投資。
今天縣長魏明谷參訪東京都豊島區南池袋二丁目A地區更新事業，是日本首創民間企業辦理區公所辦公廳舍都市更新的案例，更新後建築地上49層、地下3層。低層為辦公廳舍、店舖，高層為集合住宅，採生態型規劃的綠建築。
魏明谷表示，縣府目前正在積極規劃都市更新，並招商新型態的生活及消費設施。邀請三菱到彰化投資，讓彰化縣民也能享有優質的生活。
魏明谷也說，大阪Lalaport Expocity是大阪的新地標，是日本許多親子家庭的熱門去處。這次參訪也瞭解三井不動產如何經營成功的主題式商業中心，結合不同的元素，打造讓家庭消費族群共同喜愛的天地等，值得彰化縣借鏡。
魏明谷表示，彰縣未來重點在發展風力及太陽能等綠能產業，並結合鹿港國家歷史風景區計畫，打造綠能、文化大縣。鹿港打鐵厝打造開發計畫、彰化東區擴大都市計畫、高鐵特定區等，都均具發展條件與潛力。
(中時)
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