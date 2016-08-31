《我的老爸喵星人》好多種貓 盧貝松親挑

導演（左）在旁指導克里斯多佛華肯，貓咪坐在中間一起聆聽。（海樂提供）

療癒萌系電影《我的老爸喵星人》中有大量超萌貓咪參演，不過這些貓可不是隨便挑挑！監製盧貝松因想要呈現貓咪真實可愛的模樣，因此在主角貓咪的品種選擇上非常苦惱。他本來希望是由挪威森林貓擔綱，但此貓種較難尋覓，加上導演巴瑞索尼費德對貓過敏，最後以相似貓種西伯利亞貓代替。

不過西伯利亞貓主要產於俄羅斯，美國鮮少有此貓種，因此工作人員在拍片前特地從網路跨海到俄羅斯貓店購買十隻西伯利亞貓，此行為還引起政府特別關注，層層檢疫關卡長達3個月之久才入關。而十隻貓咪因為領悟性不同，最後只有六隻能夠上場拍攝，拍攝結束後全由工作人員領養。

電影主角湯姆布萊德是工作狂人，但與家人關係疏遠；女兒蕾貝卡11歲生日那天，湯姆到寵物店為她挑選貓咪。回程途中，湯姆發生意外，恢復意識時，他發現自己被困在貓的身體裡，並由自己的女兒收養牠，他開始體驗到除了財富之外，人生的另一種價值。電影將於9月2日(五)全台上映。

(中時)