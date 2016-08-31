養殖白蝦暴斃 張花冠籲注意養飼管理

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夏天高溫多雨，嘉義縣沿海養殖白蝦病變暴斃，造成產量大減。縣長張花冠今天前往義竹鄉關心蝦農，除聽取建議，並呼籲業者注意水質與投餵管理，避免損失。

嘉義縣政府表示，今年夏季氣候炎熱，氣溫常在攝氏35度以上，導致白蝦存活率低，收成量約僅往年4成左右，價格上揚，目前50尾、1台斤規格，池邊價約新台幣100到110元，比去年多出20元左右，因此張花冠前往義竹鄉漁塭了解狀況，聽取蝦農建議。

張花冠指出，嘉義縣白蝦養殖面積達810公頃，年產量4638公噸，占全國36.5％，由於夏天高溫多雨，白蝦易暴斃，因此，蝦農要特別注意養飼管理，減少損失。

張花冠指出，中秋節期將屆，消費需求量增加，民眾也要注意不要買到來路不明或不新鮮的白蝦，才能吃的安心健康。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，高溫會造成水溫升高，導致藻類生長旺盛，與魚蝦競爭氧氣，養殖業者需增加水車打水提高溶氧量，且適時換水、除藻。

嘉義縣家畜防治所長李建霖提醒，若有養殖魚蝦異常死亡或疾病，業者請勿自行亂投藥，可將池水或魚蝦檢體送至家畜所等地，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。1050831

(中央社)