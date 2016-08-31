養殖白蝦暴斃 張花冠籲注意養飼管理
夏天高溫多雨，嘉義縣沿海養殖白蝦病變暴斃，造成產量大減。縣長張花冠今天前往義竹鄉關心蝦農，除聽取建議，並呼籲業者注意水質與投餵管理，避免損失。
嘉義縣政府表示，今年夏季氣候炎熱，氣溫常在攝氏35度以上，導致白蝦存活率低，收成量約僅往年4成左右，價格上揚，目前50尾、1台斤規格，池邊價約新台幣100到110元，比去年多出20元左右，因此張花冠前往義竹鄉漁塭了解狀況，聽取蝦農建議。
張花冠指出，嘉義縣白蝦養殖面積達810公頃，年產量4638公噸，占全國36.5％，由於夏天高溫多雨，白蝦易暴斃，因此，蝦農要特別注意養飼管理，減少損失。
張花冠指出，中秋節期將屆，消費需求量增加，民眾也要注意不要買到來路不明或不新鮮的白蝦，才能吃的安心健康。
嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，高溫會造成水溫升高，導致藻類生長旺盛，與魚蝦競爭氧氣，養殖業者需增加水車打水提高溶氧量，且適時換水、除藻。
嘉義縣家畜防治所長李建霖提醒，若有養殖魚蝦異常死亡或疾病，業者請勿自行亂投藥，可將池水或魚蝦檢體送至家畜所等地，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。