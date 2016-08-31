陸男躲藏貨輪跳船入境 金門岸巡緝獲

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一名大陸籍男子躲藏在泉州到金門的貨輪裡，並以跳船方次游泳登岸入境，遭金門（第九）岸巡總隊查獲，今天移送金門地方法院檢察署偵辦。

金門岸巡總隊今天表示，昨天晚間8時25分左右，料羅安檢所執勤人員發現一名可疑人士在港區徘徊，隨即會同金門港警所前往盤查，發現這名人士是非法人境的大陸籍人士，立即逮捕，押解回總隊部。

岸巡總隊副總隊長吳建冠說，這名陸籍人士聲稱獨自一人從石井港跑進小三通大陸籍貨輪內躲藏，在貨輪航抵料羅港前，跳船游泳登岸入境。岸巡總隊司法組人員到料羅港初步訊問並核對犯嫌身分，將他押解回岸巡總隊部偵訊。

經過訊問，這名大陸籍男子自稱姓李、1969年生，家住四川省綿陽市人，在中學教書。李嫌並透露，偷渡的目的是為了追求民主。他說，在泉州石井港問了工人，找到要來金門的輪船，利用半夜時藏在貨輪錨鍊倉內，打算先到金門再伺機前往台灣；

吳建冠表示，由於李嫌身上並無任何證件，無法判斷他的年籍資料，加上李男精神狀態欠佳，言語不合邏輯，還聲稱在大陸受到迫害，遭人下毒，偷渡動機需進一步釐清。

此外，吳建冠表示，一般偷渡案件通常是以游泳或自備輔具方式，躲藏在小三通貨輪裡再跳船游泳上岸，相當特別，未來岸總執行安檢時會注意海面及岸際有無可疑人士。

由於李男未依合法程序申請入境，岸巡總隊表示，全案已偵查完畢移送金門地檢署偵辦，將依違反入出境及移民法第74條處理。1050831

(中央社)