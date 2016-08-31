陸男躲藏貨輪跳船入境 金門岸巡緝獲
一名大陸籍男子躲藏在泉州到金門的貨輪裡，並以跳船方次游泳登岸入境，遭金門（第九）岸巡總隊查獲，今天移送金門地方法院檢察署偵辦。
金門岸巡總隊今天表示，昨天晚間8時25分左右，料羅安檢所執勤人員發現一名可疑人士在港區徘徊，隨即會同金門港警所前往盤查，發現這名人士是非法人境的大陸籍人士，立即逮捕，押解回總隊部。
岸巡總隊副總隊長吳建冠說，這名陸籍人士聲稱獨自一人從石井港跑進小三通大陸籍貨輪內躲藏，在貨輪航抵料羅港前，跳船游泳登岸入境。岸巡總隊司法組人員到料羅港初步訊問並核對犯嫌身分，將他押解回岸巡總隊部偵訊。
經過訊問，這名大陸籍男子自稱姓李、1969年生，家住四川省綿陽市人，在中學教書。李嫌並透露，偷渡的目的是為了追求民主。他說，在泉州石井港問了工人，找到要來金門的輪船，利用半夜時藏在貨輪錨鍊倉內，打算先到金門再伺機前往台灣；
吳建冠表示，由於李嫌身上並無任何證件，無法判斷他的年籍資料，加上李男精神狀態欠佳，言語不合邏輯，還聲稱在大陸受到迫害，遭人下毒，偷渡動機需進一步釐清。
此外，吳建冠表示，一般偷渡案件通常是以游泳或自備輔具方式，躲藏在小三通貨輪裡再跳船游泳上岸，相當特別，未來岸總執行安檢時會注意海面及岸際有無可疑人士。
由於李男未依合法程序申請入境，岸巡總隊表示，全案已偵查完畢移送金門地檢署偵辦，將依違反入出境及移民法第74條處理。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。