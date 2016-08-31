高雄市議員陳明澤疑涉賭 10萬交保

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋，遭查獲疑開設賭場，陳明澤疑提供場所開設賭場，警方今天訊後依賭博罪嫌移送，檢方複訊後，諭令以新台幣10萬元交保。

高雄地檢署檢察官指揮高雄市警察局特勤隊員和督察室人員，昨天深夜前往高雄市湖內區中山二路的陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋，查獲疑開設天九牌賭場，當場有賭客80多人，並查扣賭資約新台幣6萬元，帶回偵辦。

警方訊後，中午11時30分將陳明澤和賭場主持人蔡姓男子及3名把風人員移送高雄地檢署偵辦，檢方下午4時左右諭令陳明澤及蔡姓賭場主持人，被依賭博罪嫌都以10萬元交保，其餘把風人員林姓男子等3人各以3萬元交保。1050831

(中央社)