一陣風吹起酒味 警好鼻師逮酒駕

基隆市一名吳姓男子昨天酒後騎車停等紅燈時，一陣風迎面吹來，後方2名員警「好鼻師」聞到酒味，上前攔下吳男，酒測值高達每公升0.56毫克。

基隆市警局第一分局延平街派出所巡佐黃俊?、警員蘇翊豪，昨天上午11時多，巡邏經過仁一路257巷停等紅燈時，突然聞到一陣酒味，員警直覺前方可能有機車騎士酒駕，循著氣味尋找後，果然發現40歲的吳男全身散發酒味，立刻上前攔下吳男，經實施酒測，酒精濃度達每公升0.56毫克。

從事勞力工作的吳男向警方表示，29日晚間下班後，和三五好友相約熱炒店聚餐喝酒，由於已間隔12小時，自認酒精已退才敢騎車上路，沒想到卻因一陣風被逮到酒駕，直呼「實在有夠倒楣」。警方訊後依公共危險罪嫌，將吳男移送基隆地檢署偵辦。

延平街派出所所長廖朝富指出，酒精代謝所需時間會因個人體質而有不同，民眾可能自認休息夠久，但其實可能未必完全代謝，呼籲民眾務必遵守「開車不喝酒、喝酒不開車」，才是行車不二法則。1050831

(中央社)