翁滋蔓演驚悚片 看20多部電影練尖叫
結合當今網紅趨勢及直播現象 以密室殺人懸疑題材新電影《絕命直播間》日前舉行開鏡儀式。男女主角由翁滋蔓、坤達擔綱，劇組砸5千萬成本拍攝，還請來《寒戰2》專業攝影及空拍團隊製作。
翁滋蔓首次挑戰驚悚類型國片，演戲之前先看了20多部驚悚片，練習放聲尖叫。她說：｢很開心能參與這部片的演出，因為是驚悚類電影，劇情很特別，我特別去找了20多部驚悚類型的電影來看順便做功課！」她還笑說，｢因為是驚悚殺人劇情，受害女主角要常常放聲尖叫，我還特別去練習怎麼尖叫！」
翁滋蔓平時也會使用臉書直播跟粉絲互動，與臉友互動頻繁的她表示：｢印象最深刻的是曾經有一次在工作時直播，結果一收工才發現很多粉絲都在工作地點外面等了，還送宵夜來。」覺得粉絲根本就像厲害的偵探。是否曾遭網友騷擾？她表示印象中沒有，粉絲都很乖，通常留言也都比較成熟理智，都是一些鼓勵加油的話。
翁滋蔓今年工作滿檔，正式晉升電影咖，先前擔綱電影《終極舞班》女主角挑戰京劇、跳街舞展現舞技，這次將在《絕命直播間》挑戰內心戲及演技。她今年不只兩部電影、兩個廣告代言，下半年還規劃接演電視劇及微電影。另外睽違五年沒發片，也要開始籌備新專輯，她笑說：｢要繼續衝刺，希望能存錢買房囉！」
其他演員還包括張捷、何蓓蓓、王思雨、劉國劭、安晨芯、江晏寧、米娜等人，電影預計明年1月上映。
(中時)
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