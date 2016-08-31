釋善意！政院明拍板開放中國大媽買基金債券
新政府上台來，明天將首度向大陸釋出開放兩岸金融交流善意。行政院明天院會聽取金管會報告「三力四挺」金融挺實體經濟方案中，同意開放中國大媽購買基金及外幣債券，其中未入境大陸人士只能買外幣債券及外幣基金。
金管會明天將在行政院會報告「三力四挺」政策，即是以資金、智囊、場域等「三力」，挺產業、創新、創業、就業。其中活絡資本市場策略中，金管會將同意中國大媽可來台購買基金及外幣債，週二金管會已向行政院長林全報告，林揆已同意，但會中有人提醒金管會，必須向外界強調，這是屬於純財務性投資的開放，不涉及上市櫃企業的股權取得，免得外界誤解。
其中未入境的大陸人士可購買外幣計價的基金及債券，沒有額度限制；但購買新台幣計價的基金只限已入境取得居留證的大陸居民，未取得居留證的觀光客，還有在台投資的陸企，才可以購買新台幣計價的基金。新台幣計價基金併入5億美元QDII額度共用；但外幣基金投資台股30％以上者另給予5億美元額度。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。