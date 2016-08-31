釋善意！政院明拍板開放中國大媽買基金債券

新政府上台來，明天將首度向大陸釋出開放兩岸金融交流善意。行政院明天院會聽取金管會報告「三力四挺」金融挺實體經濟方案中，同意開放中國大媽購買基金及外幣債券，其中未入境大陸人士只能買外幣債券及外幣基金。

金管會明天將在行政院會報告「三力四挺」政策，即是以資金、智囊、場域等「三力」，挺產業、創新、創業、就業。其中活絡資本市場策略中，金管會將同意中國大媽可來台購買基金及外幣債，週二金管會已向行政院長林全報告，林揆已同意，但會中有人提醒金管會，必須向外界強調，這是屬於純財務性投資的開放，不涉及上市櫃企業的股權取得，免得外界誤解。

其中未入境的大陸人士可購買外幣計價的基金及債券，沒有額度限制；但購買新台幣計價的基金只限已入境取得居留證的大陸居民，未取得居留證的觀光客，還有在台投資的陸企，才可以購買新台幣計價的基金。新台幣計價基金併入5億美元QDII額度共用；但外幣基金投資台股30％以上者另給予5億美元額度。

(工商)