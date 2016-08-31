高雄果菜市場用地占用問題 居民要求強力執法
「公權力睡著了？」高市三民區居民31日赴高市農業局陳情，指高雄果菜市場北側用地長期被占用，造成當地路不通、常淹水，呼籲市府強勢拆除；農業局強調，與違建戶溝通過程已兼顧情理法，9月1日將前往斷水斷電並拆除部分違建。
高雄市政府將於9月1日強制拆除果菜市場徵收戶，在拆除前夕，住戶兩樣情，部分已陸續自行雇工拆除，但仍有20多戶誓守家園，自救會會長吳富雄等住戶今天北上到民進黨中央黨部抗議，晚上趕回高雄徹夜守護，為居住數十年的家園爭取最後一線生機。
果菜市場北側用地徵收爭議延宕多年，周邊寶興里、正興里、灣興里、同德里、寶中里共50多位居民今天上午由里長帶領至高市農業局抗議，呼籲市府「硬起來」拆除違建，加速十全路打通至覺民路，並改建具滯洪池功能的果菜市場，解決水患疑慮。
正興里長沈秀玲痛批，這些占用戶僅擁有讓渡權，卻占地長達40多年，當地排水不良，40多年來逢雨必淹，甚至曾因淹水有人喪命，她要求市府盡快強制執行拆除，不能讓守規矩的市民繼續忍受財產及生命危害。
農業局副局長鄭清福出面接下民眾陳情書，他表示，果菜市場北側徵地問題經法院於1982年判決徵收合法，市府這幾年持續努力化解爭端，全部120戶中已完成8成抵觸戶拆除及救濟，市府已取回大半土地。
他強調，與抵觸戶溝通過程兼顧情理法，但地方建設不能再等，市府將於9月1日上午強制斷水斷電，並拆除部分違建，取得用地後預計將於2018年底前完成新建果菜市場，增加滯洪池功能，並將十全路向東打通至覺民路抒解車潮。
(中時)
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