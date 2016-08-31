古天樂巴西拍片打赤膊 日光浴不怕蚊子傳病毒
張家輝、古天樂、吳鎮宇主演的《使徒行者》8月31日在台舉行試片。電影遠赴巴西拍攝，有「古大膽」綽號的古天樂到了巴西連茲卡病毒都不怕，蚊子是茲卡病毒的散播途徑之一，所以電影拍攝現場不停進行滅蚊及消毒行動，但熱愛太陽的古天樂完全不懼蚊子叮咬，還在現場脫了上衣進行日光浴，看得一旁的張家輝緊張地說：「他居然在中午12點，高溫40度下曝曬身體，連現場的醫護人員都勸他別再曬下去，進車裡休息，其實我不怕他被蚊子叮，是怕他被高溫曬昏了。」
張家輝與古天樂在片中有很多動作戲，其中一場戲兩人必須貼身肉搏，肉搏完張家輝還搖扛著受傷的古天樂，展現兄弟情義。古天樂說：「那個巷子很窄雜物又多，我們要東撞西撞的擠出去，我見張家輝拍打戲就得很累了，還得扛著我，他扛到到臉都青了，一直喘氣。」張家輝回憶起來也笑說：「這場戲還拍了兩次，第二次走到一半我真的腿軟了。」並抱怨後來他仔細看了電影，發現導演根本是用第一次的畫面。
電影創作概念沿自2014年香港TVB製作的同名劇集，當時創下轟動的口碑及收視率，電影版在明星陣容更具聲勢，有劇集裡的原班人馬外，主演卡司更加入三大演技派型男張家輝、古天樂、吳鎮宇。劇情描述張家輝與古天樂赴巴西與毒販交易，兩人間互相猜忌，同時又怕被巴西毒販黑吃黑，在巴西的貧民窟展開一場鬥智鬥力的街頭激戰。電影9月14日在台上映。
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(中時)
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