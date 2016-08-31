12生肖實體寶可夢 枋寮藝術村現身

枋寮藝術村駐村藝術家與縣府文化處合作，設計隱藏在藝術村各個角落的12生肖藝術品，邀請大小朋友到此「抓寶」。（周綾昀攝）

來參訪的孩子們找到隱身在藝術村內的鼠後，都聚精會神地聽藝術家講解創作理念。（周綾昀攝）

統籌規劃的枋寮藝術村自治會長蔡梅芳特地手繪地圖，讓遊客作為尋寶參考。（周綾昀攝）

為延續美國地景藝術家大衛辛，創作散落在屏東枋寮藝術村內的地景圖，村內藝術家再次與縣府文化處合作，設計隱藏在藝術村各個角落的12生肖藝術品，邀請大小朋友到此「抓寶」，若全部收服拍照作證，還可以免費領取平安香包。

枋寮F3藝文特區近期人潮不斷，除了這裏有「寶可夢」虛擬補給站與道館外，還有由屏東縣府文化處邀集駐村藝術家集體創作，而實體設置的「藝術十二生肖」，讓遊客透過趣味尋寶遊戲，認識特區依山傍海的迷人景緻，以及屏東藝術家的創作能量。

統籌規劃的枋寮藝術村自治會長蔡梅芳表示，為延續追逐大衛辛地景作品的人潮，藝術家們再以中國風的12生肖通俗題材作為靈感，以平面、半立體及立體等創作型態展現。她說，12個迷你創作增加尋寶難度，歡迎遊客詢問村內藝術家，增加交流，也能成為靈感來源之一。

「藝術十二生肖」造型與意涵多元，李銘煌在四塊小方磚上雕刻甲骨文、篆字、帛書、草書4種「鼠」字，讓民眾認識書法之美；洪麗雯以草地上的慵懶狗兒，讓大家咀嚼南方小村落的美好生活；陳麗玉利用牆壁斑駁的痕跡將圖繪小羊隱身其中，遊客倘若快步走過，就失去了餵食小動物的樂趣。

民眾收服藏在各處的12生肖，拍照上傳臉書後，還可至遊客中心換取「安居樂業．永保屏安」限量香包。

(中時)