孫其君做木板凳 震到手麻

實境節目《進擊的大叔》，阿山、山下勝與孫其君PK炸黑輪。(圖片提供：三立電視)

阿山、山下勝、孫其君3人合力製作木板凳。(圖片提供：三立電視)

全球華人影音平台「Vidol」實境節目《進擊的大叔》，「四分衛」阿山、MASA山下勝與孫其君前往外國人必訪的景點台南正興街，山下勝為了獲勝，炸黑輪時手不小心碰到熱油，他說：「還好油溫沒有很燙，否則真的是『油鍋洗手』了。」3人合力製作木板凳，孫其君說：「做完後很有成就感，光是用機器磨平木頭，我的手就被震到麻了！」

本周播出阿山、山下勝、孫其君前往外國人必訪的台灣景點台南正興街，「進擊的大叔」與當地代表「雞婆的大叔」展開PK賽，挑戰製作木板凳、炒飯、皮雕、玩劍玉及炸黑輪。製作木板凳時，從磨平木頭、鑽孔到安裝支架，三人一手包辦，孫其君說：「完成後，我們試坐時還擔心撐不住，後來發現真的很穩；做完後很有成就感，不過光是用機器磨平木頭，我的手就被震到麻了！」

3人在體驗皮雕時，與皮雕師傅比賽玩劍玉，山下勝說：「這個我小時候有玩過。」孫其君聽完後便自信滿滿的說：「這次我們贏定了。」沒想到怎麼玩都無法將球放到正確的位置，孫其君笑著說：「我們不需要這麼有默契吧！」 《進擊的大叔》每周五晚間10點在Vidol上架。

(時報周刊)