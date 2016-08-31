坑道音樂節混搭 歌仔戲歌劇相輝映
邁入第8年的「金門坑道音樂節」10月22、23日舉辦6場次。歌仔戲與歌劇的混搭，將帶給樂迷不同以往的音樂盛宴。9月2日起受理報名，報名費每人新台幣200元。
金門國家公園管理處今天說，金門坑道音樂節自2009年開始舉辦，已成功打造成為金門特色觀光活動，每年都吸引眾多樂迷，特地跨海來金朝聖；以去年為例，台灣遊客就占了約6成。
今年坑道音樂節規劃2天表演，由東西方音樂相互輝映，歌仔戲與歌劇分別詠唱；國寶級歌仔戲大師廖瓊枝、大提琴家張正傑與頂尖音樂家，要為樂迷帶來難忘的悸動。
10月22日節目內容為「聲東擊西」，邀請台灣歌仔戲第一苦旦廖瓊枝與西方室內樂精緻的弦樂四重奏跨界合作，營造出與本土歌仔戲完全不同的韻味。10月23日「坑道歌劇院」，邀請新世代的西方歌劇演唱家蔣啟真、男高音穆福淳等人演繹經典歌劇、輕歌劇中膾炙人口的曲目。
今年音樂節仍舉辦6場，22和23日每天各規劃3場演出。金管處表示，翟山坑道因場地較為特殊，每場次聽眾限200人，並採預約報名方式參與，年滿7歲以上的民眾都可參與，7歲至12歲者需有1名成人陪同參與。
9月2日上午8時30分起開放報名，全部採網路方式；民眾可從金門國家公園網站http://www.kmnp.gov.tw進入報名系統。1050831
(中央社)
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