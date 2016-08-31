中鋼又要釋股 藍委擬提案阻止
經濟部106年度預算，預計出售中央政府持有公國鋼鐵公司股票，國民黨立委黃昭順表示，這叫殺雞取卵，準備提案要求中鋼官股非經立法院決議，不得於公開市場標售。
經濟部106年度預算預計出售中央政府持有中國鋼鐵公司股票3億4013萬6054股，售價收入40億9863萬9000元。而在經濟部在105年度的預算中，同樣有釋股預算89億元，但當時遭到朝野一致決議，全數刪除。
去年度立法院也曾針對中鋼要釋股做過決議，決議內容為鑑於中鋼公司之官股長期提供政府穩定收入，為避免稀釋官股比例，爰要求中國鋼鐵股份有限公司之官股非經立法院決議不得於公開市場標售，以維持政府財政健全及保障優良國營事業之政府持股。
在去年就曾提案要求中鋼，非經立法院決議不得於公開市場標售官股的黃昭順，今在受訪時表示，金雞母怎麼可以抓出來賣，這叫殺雞取卵，準備提案再次要求中鋼。
國民黨立法院黨團總召廖國棟辦公室助理沈建億則認為，過去藍綠都反對政府持有之中鋼股票釋出，這預算要過可能有難度。1050831
(中央社)
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