閱讀時光出第2季 用影像說台灣記憶
改編自經典文學的電視劇「閱讀時光」明年推出第2季，這回請來演員楊瑾華、謝祖武、梅芳等人詮釋大時代下，小人物的真實生活，讓觀眾「閱讀」不同時期的台灣記憶。
電視劇「閱讀時光」將經典文學改編，透過影像呈現文字，讓觀眾「閱讀」台灣不同時期的共同記憶，去年播出後受到好評。2017年再推「閱讀時光2」，劇中演員楊瑾華、謝祖武、梅芳、趙擎等人今天出席記者會，4人主演不同作品，詮釋台灣從日治時期到近代社會、小人物的真實生活。
為了忠實呈現作家筆下的角色性格，演員們做足功課、事先讀過原著，謝祖武飾演王禎和「玫瑰玫瑰我愛你」中偏執的英文老師，搞笑地說，「我人生從來沒這麼認真讀過一本書。」
演出吳濁流「先生媽」的梅芳更特地去圖書館借書，該作品刻畫日治時期，親日的兒子與堅持不皇民化的母親之間的情感變化。她讀完感觸良多，驕傲卻又感性地說，「我想到我的父母，他們就是日治時期不改姓的人，所以我姓廖、我本名叫廖春梅。」
梅芳的角色演出善良慈悲的母親精神，讓飾演兒子的李李仁一度被小說中的親子情誼所感動，「與梅芳阿姨對戲時，真的滿想哭的，她彷彿就是從書中走出來的先生媽。」
另外兩部作品則由楊瑾華詮釋李維菁「生活是甜蜜」裡都會女性的愛情觀；趙擎演出王定國「妖精」中，放不下外遇對象卻又故念家庭的丈夫。「閱讀時光2」預計於2017上半年播出。1050831
(中央社)
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