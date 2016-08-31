合庫支持少棒 捐助屏東9少棒隊

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合作金庫金控公司支持基層棒球紮根計畫，今年首度發起「合庫支持基層少棒」活動，開辦的全國第一站選定屏東縣，9支少棒隊、200名球員獲比賽用鞋及紀念衫。

合作金庫金控公司下午舉行捐贈儀式，上午並先辦理棒球技術訓練營，邀請所有受捐贈的各校少棒選手齊聚一堂，由甲組合庫棒球隊球員擔任指導講師，進行一整天的經驗傳承及技術指導。1050831

(中央社)