王大陸被爆退學危機 系主任出面澄清

藝人王大陸被媒體爆出面臨退學危機，稻江科技暨管理學院表演藝術學士學位學程主任江祖望今天澄清，王大陸已升上大二，他僅提醒王大陸要注意國文和通識等課程。

媒體報導，王大陸憑電影「我的少女時代」徐太宇一角紅遍兩岸，目前就讀稻江科技暨管理學院的他，被爆出面臨退學危機，一旦退學就必須去當兵，還有同學指控他一天到晚缺課，學校卻頒給他「在校生特別表現獎」。

稻江科技暨管理學院表演藝術學士學位學程主任江祖望表示，王大陸在演藝領域的表現傑出，獲得校方肯定，因此去年才頒發特殊表現獎給王大陸，和他的上課狀況並無相關。

至於同學質疑王大陸缺課，江祖望指出，王大陸先前已讀過傳播藝術系，雖沒有畢業，但有修課證明，因此表演藝術學程中許多學分可抵免，需要重修或補修的課比一般同學少。

江祖望表示，根據稻江規定，連續兩學期有2/3科目不及格才會被退學，目前王大陸已升上大二，雖有些課程可抵免，但過去國文被當掉必須重修，通識課程無法用校外表現抵免，也必須到校上課，因此提醒王大陸在工作之餘，也要注意課業。1050831

(中央社)