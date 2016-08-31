106年度總預算 政院：經濟成長略回升

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中央政府106年度總預算案今天送達立法院，歲入1兆8457億元，歲出1兆9980億元，兩者相抵加上債務還本，融資財源2263億元全數舉債，估計明年國內經濟可望較今年略為回升。

中華民國106年度中央政府總預算案傍晚送達立法院，行政院表示，明年國內經濟可望較今年略為回升；整體預算安排上，「加速產業體質升級，創新驅動新經濟」，106年度創新產業計畫編列新台幣462億元；公共建設計畫經費1869億元，比105年度增加57億元。

行政院指出，如加計流域綜合治理計畫特別預算，106年度編列157億元，106年度規模可達2026億元；教育經費編列2853億元，較105年度增加180億元；106年度長期照顧服務經費編列138億元，連同非營業特種基金編列65億，合計178億元。

106年度中央政府總預算案，歲入1兆8457億元，歲出1兆9980億元，兩者相抵差短1523億元，連同債務還本740億元，共須融資調度財源2263億元，全數以舉借債務彌平。

行政院預測106年度GDP將達新台幣17.3兆元，平均每人GDP為2萬3395美元，經濟成長率為1.9%，國內物價維持穩定，消費者物價溫和上漲0.8%。1050831

(中央社)