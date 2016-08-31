司法裁判氣爆國賠 高市藍綠再交鋒

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國民黨高雄市黨部主委黃柏霖等今天說，氣爆國賠案裁判，直指「排水箱涵內4吋管線施工便宜行事致管線銹蝕破損」為氣爆原因，促市長陳菊道歉，公共工程委員會主委吳宏謀下台。

民進黨高市議會黨團發布新聞稿指出，支持陳菊承擔過去政府遺留的問題，譴責國民黨只問政治不問蒼生。

黃柏霖偕市議員陳麗娜今天召開記者會，指前年7月31日高雄氣爆案造成重大傷亡，兩年來高雄市府窮努力在轉嫁責任，陳菊始終未承認應負責任，甚至力薦「肇事者」吳宏謀高升中央。

黃柏霖說，氣爆國賠案做出裁判，法院把氣爆發生原因指向「排水箱涵內4吋管線施工便宜行事致管線銹蝕破損」。

國民黨指市府為逃避、轉嫁責任用盡各種方法；如今法院認證氣爆根本責任就在市府，肇事者就是當年吳宏謀科長。國民黨促陳菊勇敢認錯，並負起責任；也促吳宏謀知恥下台。

民進黨團表示尊重法院的判決，支持陳菊、市府團隊擔負起政府的責任，早日解決受災戶的相關問題。

國民黨團要求陳菊道歉、吳宏謀下台一事，民進黨團表達遺憾。黨團總召張勝富指出，相關人等個人應負責任，早在檢察官的起訴書與不起訴中已調查清楚，國民黨團別把馮京當馬涼，只會政爭，忘卻國民黨長期執政下來對高雄造成累計性及應承擔的責任，很不可取。1050831

(中央社)