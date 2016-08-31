紅斑性狼瘡復發 賽琳娜宣布暫別演藝圈

美國小天后賽琳娜因健康因素，宣布暫時退出演藝圈。(達志影像)

24歲美國小天后賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)，今(31日)被曝由於紅斑性狼瘡復發的關係，可能會暫時告別演藝圈一段時間，全心投入在維持自己的健康上，隨後賽琳娜發言人也證實了這個消息。

賽琳娜2013年罹患紅斑性狼瘡，需要馬上接受化療，痛苦的療程讓她不得已取消澳洲與俄羅斯的演唱會。想不到日前又因紅斑性狼瘡復發，讓她只好選擇暫時告別忙碌的演藝圈生活，好好專心在健康上。

賽琳娜今日透過發言人向外媒證實休息傳聞，透露自己察覺焦慮、抑鬱與恐慌症都是紅斑性狼瘡復發後的副作用，為了遠離這些後遺症，讓她做出這個決定，也感謝粉絲支持，希望先面對好這個問題後，再去進行其他挑戰。

賽琳娜暫別演藝圈有跡可循，上個月她曾在社群網站發布一則動態，表示需要重新思考人生方向，隨後又刪除。

(中時電子報)