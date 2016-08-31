奧斯卡導演打造暖心之作 紀錄馬友友絲路計畫

當代最具影響力的華人藝術家馬友友，畢生不斷鑽研各種藝術創新與可能性。（天馬行空提供）

繼2014年憑《伴唱人生：聚光燈外20呎》紀錄片為黑人女性和音工作者發聲，一舉拿下奧斯卡金像獎最佳紀錄片後，美國頂尖音樂紀錄片導演摩根內維爾再度推出暖心之作《馬友友與絲路音樂會》。本片聚焦華人音樂大師馬友友於2000年發起的「絲路計畫」，顧名思義發想自歷史上促進東西方科技與文化交流的絲綢之路，對後世帶來偌大的影響。

馬友友期待透過這項計畫激發出更多音樂藝術的創新與創造力，不限於東西方更是全世界的文化交融，透過樂音為世界傳達更多訊息，帶來美好事物。絲路計畫走到今日已集結多達60位來自全世界的音樂菁英，其中包括敘利亞單簧管演奏家基南亞梅、加利西亞風笛名家克莉絲汀娜派朵、日本尺八名家梅崎康二郎、中國琵琶演奏家吳蠻與笙演奏家吳彤以及伊朗的卡曼賈琴演奏家凱漢卡勒等人。他們在各自國家皆已是家喻戶曉的大師級人物，卻不約而同做出相同決定：為了捍衛家鄉文化而離開祖國，踏上走向世界的旅途。

透過紀錄片鏡頭，將帶領觀眾進入馬友友的音樂世界觀，導演本人也表示：「對我來說，一部好的音樂電影並非在談論音樂本身，因為『音樂』其實就是一種最棒的語言，我想透過音樂語言來傳達想說的故事，正如我過去的作品，總有更深一層的意義蘊藏其中。」電影9月14日在台上映。

本片的製作脈絡可追溯回1998年「絲路計畫」在馬友友心中萌芽之初，導演摩根內維爾做足資料蒐集與調查，從世界各地的公共電視台找出零碎散亂的影像檔案，悉心研究從中理出線頭、找回故事開端，並從2001年開始跟隨馬友友與「絲路計畫」進行拍攝。然而這段拍攝期間卻遇上始料未及的困難，在製作團隊跟拍的7個國家中，竟就遇上6種不同的語言！但對於一個熱血的導演和野心勃勃的計畫來說，反倒激發出更多戰鬥力，當本片最後完成時，導演也得出一個心得，人們經常講了許多話，卻遠遠不及透過音樂來傳達、說出一個動人的故事。

電影講述當代最具影響力的華人藝術家馬友友，畢生不斷追求如何透過音樂與聽眾對話，鑽研各種藝術創新與可能性。馬友友以古絲綢之路深遠的歷史文化背景為靈感，聚集一群來自亞洲、歐洲和美洲的音樂家、作曲家、藝術家等，藉由異國文化與音樂元素，創造出扣人心弦的樂音，稱之為「絲路計畫」。本片由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾及監製凱群羅傑斯，結合精彩絕倫的演奏影像，紀錄了超過五十位音樂演奏者在世界各個角落共同創作、打造嶄新音樂藝術的動人過程。他們的音樂模糊了國界疆線、消弭了文化差距，不僅帶給觀眾不同以往的音樂饗宴、演奏者透過中西融合及互相切磋，對音樂的造詣更上一層樓。電影將於9月14日在台上映，電影預售票現正於兩廳院售票網和博客來售票網熱賣中，購買預售套票就送「電影紀念精美場刊乙本」，數量有限，售完為止。還可抽由Sony Music Classic提供之「絲路‧鄉愁」專輯，更多電影訊息請上天馬行空官網或天馬行空粉絲團查詢。

(中時)