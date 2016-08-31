第51屆金鐘獎主視覺噴七道光束 散發正能量

今年金鐘獎主視覺由方序中操刀設計，以光譜原理搭配七彩光束為設計主調。（圖片提供：三立電視）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦第51屆金鐘獎即將在十月於國父紀念館登場，今年金鐘獎主視覺由入圍四次金曲獎「最佳專輯包裝獎」方序中操刀設計，以光譜原理搭配七彩光束為設計主調，將冰冷的科技重回人性與溫暖層面上，更貼近人心，而9/1將舉行「廣播金鐘獎入圍記者會暨金鐘禮讚」，公布105年度廣播金鐘獎完整入圍名單，由文化部丁曉菁次長揭曉及廣播名人包括吳淡如、苦苓、朱衛茵、聶雲、蔡燦得、廖允杰（小杰）、楊月娥、阿國、小樹、子宇揭曉入圍名單外，還有吳思賢、朱俐靜及GENTLEMAN演出表演。

第51屆金鐘獎主視覺由方序中設計團隊製作，方序中現為「究方社」創意總監也是「Sense30」視覺總監、「熱血 FEVER」品牌負責人，過去曾為張惠妹、孫燕姿、五月天、蕭敬騰等設計專輯視覺，入圍四次金曲獎「最佳專輯包裝獎」，他擅長以「說故事」方式設計，更藉由不同方式呈現「溫度」，拉近彼此距離。

今年金鐘獎主題為「新媒體 新視代」，方序中認為「這是一個新開始，科技每天都在進步，觀看的方式也有所改變。」「金鐘51」的視覺概念運用光譜原理變化，象徵未來產生更多視覺能量及生命奔放力，以「51」為主軸放射出七彩光芒，方序中表示「七道光束也代表著表演者所散發出來的正面能量」為新視代注入更多新價值。

9月1日將於三立電視登場的是「第51屆廣播金鐘獎入圍記者會暨金鐘禮讚」，除了由文化部政務次長丁曉菁、廣播金鐘獎評審主任委員揭曉「廣播劇獎」、「流行音樂節目獎」、「特別獎」、「數位應用獎」入圍名單外，更邀請吳淡如、苦苓、阿國、楊月娥、小樹、子宇、蔡燦得、廖允杰、朱衛茵、聶雲公佈其他入圍獎項，此外，「廣播金鐘獎入圍記者會暨金鐘禮讚」開場由美聲天團「GENTLEMAN」演出「聲動金鐘」，以阿卡貝拉表現強大的聲音力量，接著，魚蹦興業的「笑的模門」透過表演介紹廣播，還有偶像歌手吳思賢、朱俐靜獻唱，Vidol及三立新聞網9/1將於1400-1600同步直播，MTV將於9/10(六)2200-2400精華播出。

(時報周刊)