拯救投手群 中信教練團再搬風

我要評比

中信兄弟投手教練團再度大搬風，除了現任一軍牛棚教練林恩宇(右)外，其餘位置再度調換。(本報系資料照)

中信兄弟今宣布教練團異動，讓原一軍外籍投手教練列斯特再度回到二軍擔任投手教練，原二軍牛棚教練廖剛池到一軍出任投手教練，二軍投手教練黃欽智則是轉任二軍牛棚教練。

中信兄弟在上半季季中時也曾教練團異動，將當時的二軍投手教練群，與一軍投手教練群對調，此次除了現任牛棚教練林恩宇維持原位外，其餘投手教練群再次大搬風。

中信兄弟上半季靠著強大火力彌補投手群不足，本季至今團隊自責分率6.40，為4隊最高。

(中時電子報)