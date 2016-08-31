混血媽處女作首映辣爆 子女到場支持獨缺張柏芝
中英混血女星張柏芝遺傳媽媽戴莎莉（Davies Shally）深邃五官，而現在換戴莎莉循著女兒腳步，正式出道當演員，演出處女作《魕異》被導演盛讚有「提名最佳新演員」的資格，近日她以一襲黑色露背洋裝出席電影首映，幾位子女均到場支持，唯獨張柏芝缺席，可謂美中不足。
據港媒報導，戴莎莉對於電影處女作相當重視，悉心打扮性感破表，幾位子女戴碧芝、張豪龍及張栢文均到場力挺，其中戴碧芝更是盛裝出席，黑色禮服「中門大開」搶盡風采，而張豪龍也帶著太太恩愛現身，不過美中不足的是，「演藝前輩」張柏芝卻沒有出現，對於愛女為何沒有來，戴莎莉完全不介意，表示女兒近期工作比較忙，笑說「叫她之後買票捧場。」
戴莎莉談到拍戲初體驗，透露當初接拍時，並沒有告訴子女，而是選擇給他們一個驚喜，這次挑戰飾演一位女兒墮胎自殺的母親，戴莎莉說沒有特別請張柏芝指導，「我對自己有信心，她也相信我。」此外，她也希望能在日後有機會和子女合作演，似乎已經演上癮了。
(中時電子報)
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