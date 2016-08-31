壽山獼猴暴斃 驗出毒鼠藥
高雄市壽山獼猴日前有15隻暴斃，經解剖和毒物檢驗結果，證實有毒鼠藥成分，農業局籲民眾不要以身試法，以免觸法。
農業局於8月18日至24日獲通報，壽山地區15隻台灣獼猴死亡案，因短期內獼猴陸續異常死亡，死因不單純，農業局採樣檢體，送到行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所進行檢驗，檢查報告今天出爐，顯示獼猴屍體內有毒鼠藥成分，導致獼猴中毒死亡。
農業局說，為保護獼猴，市府持續聯合警察單位查察不法行為，並與壽山國家自然公園籌備處加強聯合巡查，農業局歡迎民眾檢舉，經舉發而查獲違反野生動物保育法的案件者，依取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法第5條各項規定核發新台幣2000元到5萬元獎勵金。
農業局提醒民眾，如傷害或毒殺保育類野生動物，依據野生動物保育法第18條規定：含騷擾、虐待、獵捕、宰殺等，違者依法處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上，100萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。