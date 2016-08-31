壽山獼猴暴斃 驗出毒鼠藥

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高雄市壽山獼猴日前有15隻暴斃，經解剖和毒物檢驗結果，證實有毒鼠藥成分，農業局籲民眾不要以身試法，以免觸法。

農業局於8月18日至24日獲通報，壽山地區15隻台灣獼猴死亡案，因短期內獼猴陸續異常死亡，死因不單純，農業局採樣檢體，送到行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所進行檢驗，檢查報告今天出爐，顯示獼猴屍體內有毒鼠藥成分，導致獼猴中毒死亡。

農業局說，為保護獼猴，市府持續聯合警察單位查察不法行為，並與壽山國家自然公園籌備處加強聯合巡查，農業局歡迎民眾檢舉，經舉發而查獲違反野生動物保育法的案件者，依取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法第5條各項規定核發新台幣2000元到5萬元獎勵金。

農業局提醒民眾，如傷害或毒殺保育類野生動物，依據野生動物保育法第18條規定：含騷擾、虐待、獵捕、宰殺等，違者依法處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上，100萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。1050831

(中央社)