張清芳認粗心道歉 熊仔獻唱祝壽
金曲歌后張清芳今天向饒舌歌手熊仔道歉，坦言指熊仔「那個胖子」是她太粗心、不該用直覺判斷，上演大和解，熊仔還獻唱祝張清芳生日快樂。
今天是張清芳50歲生日，同時發行30週年演唱會「芳華盛宴」DVD，下午在台北舉辦發行記者會，DVD銷售收入將捐作公益。
張清芳今年6月金曲獎頒發最佳國語專輯前，對不胖的熊仔喊「那個胖子」，挨轟喝酒失言，事後熊仔也被網友狂虧，自嘲創作「那個胖子feat.張清芳」。
記者會上張清芳要坐椅子受訪前，活動主持人黃子佼笑虧要先酒測，張清芳翻白眼，黃子佼回「不要翻白眼，妳今天壽星，妳要水（台語指漂亮）」，張清芳再說「都是你害我的，金曲獎，我沒喝，那天我沒喝」，逗笑全場。
黃子佼笑喊大和解不必等15年，兩個月就有了，熊仔捧著花驚喜登台，張清芳看到熊仔笑喊「就是你、就是你，你為什麼不胖一點」，坦言因名字，直覺胖胖的，向熊仔說「對不起啊，我不好意思，我太粗心了」，熊仔連忙回沒有，並祝「芳姊生日快樂」。
熊仔表示，當下沒聽到，因新人獎落空，有在後台小酌解悶，後來看網友留言才知道，覺得好笑，且那陣子常吃拉麵，真的變胖，之前就想寫變胖的歌，很剛好；張清芳說，有聽到歌曲，很可愛，「我不應該這樣子，我常用直覺在判斷事情，有時候是錯的」。
張清芳問熊仔「媽媽幾歲」？熊仔回50多歲，黃子佼拱認乾媽，張清芳大兒子小六，讓她直喊「我兒子還很小耶」。唱片公司送上蛋糕慶生，熊仔獻唱生日快樂歌。1050831
(中央社)
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