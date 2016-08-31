馬公市為市民開辦意外保險
馬公市民有保障，市公所為全體市民開辦馬公市市民團體意外保險，市民發生意外死殘，最高可獲10萬元的保險理賠。
馬公市長葉竹林表示，為照顧馬公市民在境內或外因遭遇外來突發事故，包含天然災害，遭受意外事故致死、傷殘等，非由疾病引起之外來突發事故，提供社會救助，減輕市民的經濟負擔。
馬公市公所表示，凡設籍在馬公市連續滿6個月(含)以上之市民、新生兒完成設籍馬公本者，都是保險受益的對象，自意外傷害事故發生之日起180天內，致身亡或其身體受傷致殘廢者，依保險給付死亡或傷殘10萬元保險金。
馬公市公所服務櫃檯也在每週二上午派有專人受理理賠案件及免費提供保險諮詢服務。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。