垃圾食物吃不停 心理疾病恐上身

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眾人皆知，大吃垃圾食物及甜食會讓腰圍愈來愈粗，不過研究人員還宣稱，吃垃圾食物等加工食品可能引發心理疾病。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，紐西蘭坎特伯里大學（University of Canterbury）心理學家魯克里吉（Julia Rucklidge）表示，加工食品使心理疾病病例「普遍可見」。

「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，魯克里吉認為，人們攝取的食物從完全由天然成分製成，轉變成垃圾食物和外賣食品，造成罹患心理疾病的人及抗憂鬱等藥物大增。

魯克里吉表示：「過去50年來，我們的飲食改變如此之快，讓人不得不相信這對我們的心理健康帶來若干影響。」

魯克里吉在研究營養與失調之間的連結，譬如憂鬱、焦慮、注意力不足過動症（ADHD）、經前症候群（PMS）及創傷後壓力症候群（PTSD）。

她表示：「我的研究顯示，我們發現維他命及礦物質對心理健康的影響，這證實受試者的飲食不符合營養需求。」

她說，整體而言，微量營養素配方療法對60%到80%的受試者有效用。1050831

(中央社)