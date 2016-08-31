12台人在柬國被捕 駐處趕往協調

柬埔寨警方逮捕一批電信詐騙嫌疑人，其中11名男子和1名女子是台灣人，駐越南代表處胡志明市辦事處長梁光中今天下午抵達金邊，協調後續。

柬埔寨台灣商會會長張清水今天向中央社表示，昨天傳出有台灣人被捕之後，立即向柬埔寨移民和警方單位探詢，不過對方口風很緊，似乎受到壓力，今天得到證實，共有12名台灣人，都是年輕人，其中1人是女性，他們被關押看守所，不得探視。

中華民國駐越南代表處胡志明市辦事處長梁光中今天已經抵達金邊，將和柬埔寨方面交涉。希望將這些台灣人送回台灣，不過根據6月底類似案件的經驗，想要將台灣嫌疑人送回台灣，似乎相當困難，但仍在全力交涉中。1050831

(中央社)