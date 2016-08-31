SHE爆組團主因 3人單獨撐不起
女子團體S.H.E成軍15週年，合體擔任雜誌封面人物，訪談時自爆曾意外聽到公司說溜嘴，覺得3人單獨撐不起來，可是各自都有些潛力，才組女子團體。
S.H.E是Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）組成，2001年9月11日出道，推出首張專輯「女生宿舍」，已發行13張音樂作品。「團圓one in one」紀念展在台北松山文創園區3號倉庫展出。
合體擔任「THE BIG ISSUE 大誌雜誌」9月封面人物，以「純粹、回歸」為主題，穿白衣象徵S.H.E保持初衷。
談到彼此第一印象，S.H.E坦承當時覺得沒交集，Selina被一致認為是台北嬌嬌女，Hebe說，「就感覺是跟我不同世界的人，不會是我的麻吉。」Hebe是海選參賽者中最亮眼，Selina私下認為Hebe是勁敵；Ella當時留帥氣短髮，被笑虧和「美少女爭霸戰」主題不搭。
Ella自爆差點無法參賽，當時抽到300多號，覺得晴天霹靂，來自屏東的她，對在台北要排隊等那麼久這件事非常不能接受，「我就嫌麻煩就跑去國父紀念館玩了」，之後接到姊姊電話勸說才回去排隊、完成比賽。
Selina當時比賽失誤，明明和Ella不熟，一下台就抱著她大哭。剛組團時，私下都認為女子團體不會長久，且某次還意外聽到公司說溜嘴覺得S.H.E單獨都撐不起來，可是各自都有些潛力，才組女子團體。
「團圓One in One」26日開展後引起粉絲熱烈討論，大推要搭配S.H.E錄製的語音導覽，更有粉絲打出22則語音導覽逐字稿紀錄；Selina說，粉絲們看展一定會勾起當時回憶，不論是談戀愛、失戀、考試等情景。紀念展將展到9月19日。1050831
(中央社)
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