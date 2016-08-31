第6屆離島運動會開跑 聖火首站抵馬祖
第6屆離島縣運動會聖火今天從澎湖出發，首站跨海傳抵馬祖，連江縣教育局長陳冠人代表接下聖火，9月9日至11日將在澎湖縣展開各項賽事。
離島運動會由金門、澎湖及馬祖3個離島縣所組成，每2年舉辦一次，三縣輪流承辦，今年邁入第6屆，前年在馬祖舉行，今年輪到澎湖縣承辦賽事，三縣透過體育賽事加強交流，有助於凝聚離島的力量，齊心為離島發聲，傳承、維繫三離島同舟共濟的精神。
第6屆離島運聖火今天上午從澎湖出發，由澎湖縣教育處長許文喨率聖火組關工作人員搭機抵達馬祖，並在南竿機場舉行簡單隆重的聖火傳遞儀式，由陳冠人代表接下聖火，再轉交地區聖火代表隊。
地區聖火隊員照例由地區最具代表性的角力隊員擔任，接下聖火後，展開聖火傳遞行程，從機場跑向南竿體育館完成聖火傳遞，聖火在南竿過夜一晚，明天上午將返回台北再轉往金門。
陳冠人表示，離島三縣透過體育交流讓彼此關係更加緊密，本屆馬祖代表隊共參加羽球、籃球、桌球、木球、磯釣、慢速壘球、田徑等7項比賽，代表隊將盡力爭取佳績，透過同場較勁增加交流。1050831
(中央社)
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