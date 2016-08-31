警衛寫打油詩諷市領導 市委書記竟抓人

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大陸廣東廉江市政府警衛阮國源2006年9月將兩首諷刺當地官員的打油詩發至全市多名科級以上幹部手機。時任中共廉江市委書記的伍傑忠直接要警方立案偵查。

警衛阮國源在時隔9年後，也就是伍傑忠落馬之後，指市委書記「濫用權力」申請國家賠償，目前這項國賠案獲得受理。

華商網報導，多個消息來源證實，阮國源被關押17天並取保候審後，再無下文。2016年3月，伍傑忠落馬，沉寂9年的「廉江詩案」現轉機。阮國源7月向廉江市公安局提交國家賠償請求書，已獲受理。

阮國源先前在廉江市政府保衛科上班。因軍屬優待金事宜，阮國源對廉江市機關事務局鄺姓局長及其丈夫、時任廉江市的莫姓副市長不滿，並質疑兩人官德。

阮國源在2006年9月花了人民幣50元購買一張非實名制手機卡，把自己在廉江市委市政府做警衛的見聞，寫了兩首針砭官員權色交易、買官賣官的打油詩。

廉江市以及湛江市一些副科級以上領導幹部接連收到了阮國源用匿名手機卡發送的這兩首打油詩。打油詩在當地迅速傳播，令廉江官員大為光火。

經手過阮國源詩案的刑警侯輝回憶，伍傑忠當時「親自過問」，警方隨後以涉嫌誹謗罪立案偵查。2006年9月底，警方將阮國源從政府警衛室帶走，並找到了他用於群發打油詩的手機卡。

阮國源認為，伍傑忠「濫用權力直接下令公安抓他」的做法涉嫌違法。

據侯輝透露，此案沒有得到警方的及時結案和糾錯，主要是因為伍傑忠仕途順暢，後來升任湛江市副市長。

今年3月，大陸官方首次公開通報伍傑忠落馬的消息。阮國源的二兒子阮慶武5月決心帶著父親申訴。廉江市公安局7月18日受理阮國源的國賠申請。1050831

(中央社)