鬼門關 頭城搶孤壓軸

頭城搶孤活動預計31日晚間11時登場，孤棚及孤棧已架設完成。（黃世麒攝）

現場擺放大量供品祭拜好兄弟。（黃世麒攝）

現場民眾準備祭拜好兄弟。（黃世麒攝）

2016頭城搶孤活動31日在宜蘭縣頭城鎮登場，適逢農曆7月鬼門關之際，利用搶孤儀式驅離眷戀陽間的孤魂野鬼，並紀念先人開蘭的辛苦墾荒歷史，也是享譽全台的民俗活動之一。

(中時)