新北聯合婚禮 民眾提前71小時排隊報名

新北市今年第2場聯合婚禮本周六上午9時開放報名，在報名前70小時，已有民眾前來排隊。（孟祥傑攝）

在新北市衛生局工作的郭先生，特別請假3天，提前70小時排隊報名參加新北市今年第2場聯合婚禮。（孟祥傑攝）

新北市今年第2場聯合婚禮將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行，本周六（9月3日）上午9時開放在市府1樓西側大廳報名，今天早上10時就有民眾前來排隊，比報名時間提早了71小時。

拔得頭籌的江太太說，33歲的兒子預計10月前結婚，剛好與聯合婚禮時間差不多，婚宴將等到農曆前年再舉辦，聽到今年第2場聯合婚禮走浪漫英國風，覺得很適合兒子，所以趕緊來排隊，也跟先生、兒子、親家、媳婦排好輪班的時間，很開心搶到頭香。

32歲郭先生與28歲鄭小姐因為都在新北市衛生局工作，近水樓台日久生情，交往3年多，決定共結連理，因此前來排隊，搶到第2名；郭先生笑說，其實今年第1場就有來幫弟弟排隊，這次則是特別請了3天假，特別替自己排隊。

(中時)