愷樂發片好開心　對羅志祥喊「我愛您」

愷樂到自己主持的《娛樂百分百》宣傳EP，與羅志祥互動有趣。（八大）

愷樂到自己主持的《娛樂百分百》宣傳EP，勁歌熱舞。（八大）

愷樂到自己主持的《娛樂百分百》宣傳EP，羅志祥犧牲大。（八大）

愷樂到自己主持的《娛樂百分百》宣傳EP，羅志祥犧牲大。（八大）

愷樂發行首張EP，日前來到自己主持的《娛樂百分百》宣傳，現場展現性感的撩人舞姿，勁歌熱舞，完美的表現讓老闆羅志祥看了龍心大悅，高聲呼喊：「我要發財了！我挖到寶了！」愷樂不只送上CD寫著「謝謝您、敬重您、感恩您、崇拜你」給金主，還向對方喊話「我愛您」，好心情一覽無疑。

羅志祥在《娛樂百分百》中的「Dancing King」角色，穿著詭異尿布式造型重出江湖，在節目中將愷樂的新歌〈久等了〉重新搞笑編舞，拿起餐廳托盤當道具，想要呈現出服務生對顧客說聲「久等了」情境，但沒想到「Dancing King」的創意舞蹈編排，竟慘遭弟子大吐槽：「這麼爛的舞，爛到我嚇到欸！」無情批判，讓隱藏在「Dancing King」身後的藏鏡人羅志祥大受打擊，亞洲舞王面子全失，尷尬落跑，畫面相當爆笑。

愷樂人緣佳，不只老闆羅志祥認購500張唱片，圈內好友王子、毛弟也義氣相挺認購10張。來到自家節目宣傳，碰到主持搭檔威廉，愷樂送上專輯並笑問：「你要認購幾張？」威廉一開始開出10張，被羅志祥與愷樂兩人聯手圍攻「你收入有比王子、毛弟低嗎？」、「你有4個節目欸，比我們兩個還多！」在不堪疲勞轟炸的情況下，威廉最後霸氣認購20張，羅志祥也不改幽默本性笑稱：「如果買完唱片沒錢了，可以拿唱片裡面的寫真當壁紙。」此話一出笑翻在場所有人。這段節目將在八大綜合台9月1日晚上6點播出。

(中時)