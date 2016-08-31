愷樂發片好開心 對羅志祥喊「我愛您」
愷樂發行首張EP，日前來到自己主持的《娛樂百分百》宣傳，現場展現性感的撩人舞姿，勁歌熱舞，完美的表現讓老闆羅志祥看了龍心大悅，高聲呼喊：「我要發財了！我挖到寶了！」愷樂不只送上CD寫著「謝謝您、敬重您、感恩您、崇拜你」給金主，還向對方喊話「我愛您」，好心情一覽無疑。
羅志祥在《娛樂百分百》中的「Dancing King」角色，穿著詭異尿布式造型重出江湖，在節目中將愷樂的新歌〈久等了〉重新搞笑編舞，拿起餐廳托盤當道具，想要呈現出服務生對顧客說聲「久等了」情境，但沒想到「Dancing King」的創意舞蹈編排，竟慘遭弟子大吐槽：「這麼爛的舞，爛到我嚇到欸！」無情批判，讓隱藏在「Dancing King」身後的藏鏡人羅志祥大受打擊，亞洲舞王面子全失，尷尬落跑，畫面相當爆笑。
愷樂人緣佳，不只老闆羅志祥認購500張唱片，圈內好友王子、毛弟也義氣相挺認購10張。來到自家節目宣傳，碰到主持搭檔威廉，愷樂送上專輯並笑問：「你要認購幾張？」威廉一開始開出10張，被羅志祥與愷樂兩人聯手圍攻「你收入有比王子、毛弟低嗎？」、「你有4個節目欸，比我們兩個還多！」在不堪疲勞轟炸的情況下，威廉最後霸氣認購20張，羅志祥也不改幽默本性笑稱：「如果買完唱片沒錢了，可以拿唱片裡面的寫真當壁紙。」此話一出笑翻在場所有人。這段節目將在八大綜合台9月1日晚上6點播出。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。