新北都更實務工作坊開課 解決疑難雜症

新北市都市更新處針對市民最關心的都市更新熱門議題，開辦了深入淺出的都市更新專題班，9月1日開始報名。（葉德正翻攝）

新北市都市更新處針對市民最關心的都市更新熱門議題，開辦了深入淺出的都市更新專題班，包括「整建維護」、「自力更新」、「都市更新事業計畫」及「權利變換與估價機制」等四大主題，課程9月1日開始報名，9月20日即開始上課。

都更處長張溫德表示，市府常接到民眾表示想要改善家園居住環境，但對於辦理都市更新一知半解，因此市府特別針對民眾最常熱線諮詢更新處的內容規劃課程，包括如何申請老屋拉皮、老舊公寓裝設電梯補助、如何由住戶自己發起辦理都更、事業計畫與權利變換是什麼等等，四大主題上完只要24個小時，可以對都市更新有基本的認識，讓民眾輕鬆踏出辦理都市更新第一步。

更新發展科科長洪宜萍指出，四大主題課程民眾可視自己的需求分別報名，有興趣的民眾只要在9月1日上午9時起至9月14日前上新北市政府都市更新處網站「宣導專區」中「實務工作坊」即可免費報名參加，每場次上課名額為100名，有任何疑問歡迎來電洽詢，諮詢專線：2950-6206。

(中時)