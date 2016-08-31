裘德洛不回家 妮可基嫚狠甩巴掌不手軟

妮可基嫚（左）在電影中怒摑裘德洛巴掌。（傳影提供）

妮可基嫚在電影中愛上裘德洛的才華。（傳影提供）

妮可基嫚在新片《天才柏金斯》中飾演裘德洛的妻子，裘德洛飾演一名默默無聞的作家，遇見貴人柯林佛斯後事業開始起飛，因太過執著於工作走火入魔，甚至開始鬧失蹤、不回家。一場妮可基嫚氣炸怒摑裘德洛巴掌的戲，就反覆拍了好幾次，打得手掌跟裘德洛的臉都紅腫起來！

後來妮可基嫚不忍心繼續打下去，所以有幾次都以專業假動作借位帶過，沒想到裘德洛偷偷靠近妮可基嫚耳邊輕輕說：「沒關係別怕，用力打下去！」敬業精神讓妮可基嫚佩服超敬業，最後也順利讓她陷進角色歇斯底里的情緒當中。

電影改編自真人真事傳記。全球知名作家的幕後推手麥斯威爾柏金斯（柯林佛斯飾）是二十世紀最富傳奇性與盛名的編輯，他在紐約史克萊柏納出版社任職期間，力排眾多反對聲浪，出版費茲傑羅及海明威的作品，讓兩人成為廣受注目的暢銷作家，更成為文學史上的超級巨擘。一天，柏金斯收到多達一千頁的小說手稿時，頓時對這位神秘不知名的作家湯瑪斯沃爾夫（裘德洛飾）充滿好奇，柏金斯感受到沃爾夫身上無比旺盛的創作能量，決心幫助他的寫作事業推上巔峰。電影9月14日在台上映。

(中時)