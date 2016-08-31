醫師堅持不截肢 4歲蔡小弟保住手臂

今年2月台南大地震，搜救人員在倒塌的維冠大樓碎石堆中，找到一名左手被壓在石塊裡的蔡小弟，因醫師李威億堅持不能截肢，不僅讓蔡小弟順利獲救，甚至保住了手臂。

三軍總醫院今天舉辦醫療成果發表會，分享八仙塵爆、國醫志工服務、高雄總醫院維冠大樓等救災成果，副總統陳建仁親自出席，並致贈童書給維冠大樓生還者4歲蔡小弟，期盼他健康成長。

協助搜救的國軍高雄總醫院醫師李威億受訪時表示，維冠大樓倒塌後，搜救人員上午在一堆碎石塊中找到意識清楚的蔡小弟，他得知消息後，和救難人員花了10幾分鐘爬過廢墟，總算看到他小小的身影。

「那是一個僅容一人通行、完全漆黑的空間。」李威億回憶當時情況，左手被壓在石塊下的蔡小弟，整個人呈現半蹲姿勢，已經哭到沒力氣、半睡半醒，一見到救護人員直喊著「要抱抱」，令眾人心疼不已。

隨後搜救隊員因擔心蔡小弟安危，要求他鋸手救人，李威億說，他自己也有個3歲孩子，看著蔡小弟就像看著自己的小孩，而且仔細觀察，發現蔡小弟手上蓋著一條類似毛巾的布料，手臂可能還有救，拜託救難弟兄「非不得已絕不能截肢」。

他說，經過近10小時搶救，蔡小弟總算在其他救難人員搶救下脫困，甚至保住了左手臂，才讓他放下心中大石，看到蔡小弟現在恢復活蹦亂跳模樣，真的感到很欣慰。

今天陪同出席的蔡阿嬤表示，事發過後，蔡小弟連續1、2個月都睡不好，經常半夜作惡夢嚇醒，最近才慢慢恢復正常，強調當時多虧有李醫師的建議，才讓蔡小弟保有左手臂，內心充滿無限感謝。1050831

(中央社)