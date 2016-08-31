巴西總統羅賽夫彈劾案 參議院進行馬拉松辯論

針對巴西總統羅賽夫彈劾案，巴西國會參議院30日展開馬拉松式辯論。拉丁美洲最大國家長達13年的左派執政是否就此畫上終點，端看31日彈劾案是否能通過表決。

支持與反對彈劾案的雙方律師30日發表結案陳詞，接著由參議員發表最後演說。有些發言者的情緒顯然十分激動，不僅提高音量、揮動雙手，贊成彈劾的首席律師帕斯考甚至邊哭邊表示，她希望羅賽夫能原諒自己讓她「受苦」，但她認為彈劾羅賽夫是正確的事。

帕斯考稱，「彈劾是符合憲法規定的補救方案，情況特別嚴重時，我們就必須訴諸這個手段，而現在的情況已經十分嚴重」。彈劾案原訂30日進行最後表決，但由於辯論一直進行到深夜，表決延後至31日舉行。

彈劾案已造成巴西社會分裂、政治運作幾乎停擺。一旦羅賽夫遭罷黜，現年75歲的副總統特梅爾將立即接任總統，任期至2018年底的下次選舉為止。今年五月羅賽夫遭彈劾停職以來，政治立場偏右的特梅爾一直暫代其職，他也任命了自己的新內閣。

羅賽夫29日出席彈劾案審判時，堅決否認犯下任何可被彈劾的罪行。她表示，這次彈劾根本就是1場「政變」，目的在摧毀她的勞工黨，讓右派勢力得以復辟。

(中時)