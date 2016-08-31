東京都決定築地市場搬遷計畫 延至明年2月以後
東京都知事小池百合子31日正式宣布，日本知名的水產批發市場「築地市場」原訂11月搬遷至豐洲計劃將延期至明年2月以後。
受海外遊客喜愛，位於東京都中央區的築地市場，原本計劃11月2日關閉，11月7日遷至東京都江東區的豐洲，在東京瓦斯的舊工廠用地上蓋豐洲市場。東京都31日決定築地市場的搬遷和拆除作業都將延期，可能延至明年2月以後。
小池31日出席在東京外國特派員協會召開的記者會時表示，她在當選東京都知事前就反對築地市場搬遷至豐洲，東京都雖然花了850億日圓（約逾新台幣260億日圓）改善土壤污染問題，但地下水水質監測調查工作尚未結束，希望在明年1月水質調查結果出爐，確認安全無虞後再搬遷。
此外，豐洲市場的設施已花5884億日圓（約逾1805億元）建蓋完成，比原訂計畫增加了1500億日圓（約新台幣460億元）。小池指出，建設成本高漲、經費用途不透明等問題都需要清查，好給東京都民一個交待。
日媒指出， 築地市場若要延期的話，估算1天的維持費將花700萬日圓。築地市場舊址原本預定建設連接2020年東京奧運選手村與東京市中心的環狀2號線，此計畫也將受到影響。對於準備搬遷的水產相關業者的賠償，也是今後的課題。
此外，小池在提及奧運會時開玩笑表示，「里約奧運時曾認真想過，是不是扮成Hello Kitty（凱蒂貓）好與（日本首相安倍晉三在里約奧運會閉幕式上扮的）超級瑪利歐對抗。」
被問到自組新黨的可能性時，小池表示，她從政以來，曾參與日本新黨等新政黨的組建過程，對如何組新黨相當了解，但這次當選東京都知事是集300萬選民的期待，因此希望先專心一意地好好治理東京再說。
(中時)
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