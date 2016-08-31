朱立倫：捷運環狀線完工後拓寬沿線人行道
新北市政府今天（31日）舉行8月份道路交通安全督導會報，市長朱立倫表示，捷運環狀線工程預計2018年完工，相關單位應預先規畫未來接駁、植栽綠美化工程，並拓寬人行道、增加自行車騎車空間，打造讓市民使用時會微笑的「微笑大道」。
交通局長王聲威今天在道安會報中提出「道路跟著捷運環狀線一起微笑」專案報告表示，捷運環狀線工程利用既有道路施工，捷運完工通車、道路復舊後，汽、機車族將轉移改搭捷運，車流量可望減少，屆時道路空間將增加，可規畫配置公車停靠區、機車與自行車停車位、Youbike租借站等捷運轉乘設施，並拓寬人行道、增加自行車騎乘空間、調整公共設施位置及綠美化環境。
王聲威表示，全長15.4公里的捷運環狀線沿線，兩側人行道拓寬路段將達13公里、兩側機車退出騎樓路段長約5公里、綠帶植栽長度約達8公里並種植約800株樹木，讓民眾享有更舒適的生活空間。
朱立倫表示，每條捷運的完成都會帶動周邊改變，未來道路如何重新調整分配、環境如何改造都是極大挑戰，相關局處必須與環狀線沿線的新店、中和、板橋等區，好好規畫未來接駁、植栽綠美化等生活空間。
(中時)
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